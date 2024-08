Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Einbruch in Fabrikgebäude - Zeugen gesucht Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende unbemerkt in ein Gebäude einer Firma in Osterburken ein. Zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Samstag gegen 04.30 Uhr begaben sich die Einbrecher zu der Fabrik in der Straße "Industriepark". Erst kletterten sie über das Zufahrtstor und hebelten anschließend eine Tür zum Hauptgebäude auf. Im Inneren brachen die Unbekannten weitere Türen zu verschiedene Räume auf und durchsuchten das Inventar. Aus der Lagerhalle entwendeten die Täter rund 3.600 Kilogramm an Metallen sowie Werkzeuge und mehrere hochwertige Arbeitsgeräte. Die Einbrecher transportierten das Diebesgut vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Der Wert des Diebesguts wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Adelsheim aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder im Beriech der Firma eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 bei der Polizei zu melden.

Osterburken: Unfallflucht - Zeugen gesucht Am Samstagmorgen verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Osterburken und flüchtete anschließend. Zwischen 9.30 Uhr und 9.55 Uhr stand der VW Passat auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Prof.-Schumacher-Straße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die Person mit ihrem Fahrzeug den geparkten Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Spielpatz mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte innerhalb der vergangenen Tage oder Wochen an einem Spielplatz in der Jahnstraße in Walldürn. Die Täter beschmutzten mehrere Spielgeräte mit einer klebrigen Flüssigkeit, weshalb diese aufwändig gereinigt werden mussten. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Aglasterhausen: Reifen zerstochen und Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht Vergangene Woche zerstach ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand den Reifen eines in Aglasterhausen geparkten Pkws. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr und Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr begab sich der Täter zu dem in der Straße "An der Klinge" geparkten Wagen und zerstach den hinteren rechten Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Zudem entwendete die Person das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Samstagvormittag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Mosbach und fuhr anschließend davon. Zwischen 9.30 Uhr und 11.10 Uhr stand der Opel Agila im Parkhaus "Alte Mälzerei" in der Straße "Alte Bergsteige". Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte die Person mit ihrem Fahrzeug den geparkten Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, flüchtete die Person. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell