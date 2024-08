Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten Mitte dieser Woche Kupferkabel im Wert von mindestens 11.000 Euro. Die Unbekannten begaben sich zwischen Dienstag um 21.15 Uhr und Donnerstag um 21.15 Uhr zu dem Firmengelände in der Straße "Käppelesäcker", schnitten vermutlich mit einem Bolzenschneider den Zaun auf und betraten das Gelände. In diesem Bereich machten sie sich an den dort gelagerten Kabeltrommeln mit Kupferstromkabel zu schaffen. Drei Trommeln rollten sie über die Straße auf ein gegenüberliegendes Wiesenstück, um die Kabel zu verladen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat bzw. den Tätern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Brackenheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Brackenheim und fuhr anschließend davon. Zwischen 13.45 Uhr und 18.15 Uhr touchierte die Person mit einem Fahrzeug den Außenspiegel des am Fahrbahnrand der Bürgerturmstraße geparkten Opel. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge beobachteten wie ein blauer BMW mit Heilbronner (HN-) Kennzeichen den geparkten Opel touchierte und hinterließ eine Nachricht an dem Wagen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell