POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Eine unbekannte, vermutlich weibliche Person, verschaffte sich zwischen Mittwoch und Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Neckargartach. Der Besitzer der Wohnung verließ diese am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr. Als er am nächsten Tag gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Balkontüre gewaltsam geöffnet und mehrere bereits gepackte Umzugskartons entwendet worden waren. Außerdem fehlten über 20 Flaschen hochprozentiger Alkoholika. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Eppingen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in einem Eppinger Kreisverkehr zog sich ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend leichte Verletzungen zu. Der 74-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Zweirad im Kreisverkehr in der Mühlbacher Straße unterwegs. Dies nahm ein 77-jähriger Renault-Fahrer vermutlich zu spät wahr und kollidierte bei Einfahren in den Kreisverkehr mit dem Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Eppingen: Verkehrsrowdy unterwegs - Zeugen gesucht

Die Polizei Eppingen sucht Zeugen, nachdem der Fahrer eines schwarzen VW UP mit Karlsruher Kennzeichen am Mittwochmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete und nötigte. Gegen 7.30 Uhr war eine 38-Jährige mit ihrem VW Beetle auf der Landesstraße 552 zwischen Eppingen-Elsenz und Eppingen unterwegs, als sie von dem Unbekannten durch gefährlich dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe genötigt wurde. Außerdem soll der Mann ihr den Mittelfinger gezeigt haben. Zuvor hatte der Fahrer des VW UP auf Höhe des "Birkenwalds" in Fahrtrichtung Eppingen einen schwarzen BMW SUV in einer 90 Grad Kurve gefährlich überholt. Nach dem Abzweig nach Adelshofen soll er zudem trotz Gegenverkehr einen Fahrradfahrer überholt haben. Die äußerst riskante Fahrweise des Mannes setzte sich bis zur Bundesstraße 293 fort und von dort weiter über die B293 bis zur Abfahrt Eppingen-Mitte. Hier fuhr die 38-Jährige ab und der Unbekannte fuhr in Richtung Heilbronn weiter. Der Fahrer des UP kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 35 bis 40 Jahre alt - Groß und kräftig gebaut - Dunkler Teint - Dunkle Haare und Bart - Trug eine Sonnenbrille Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des Mannes machen? Insbesondere werden der Fahrer oder die Fahrerin des überholten BMW SUVs sowie der Fahrradfahrer gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Rollerfahrer angefahren und geflüchtet: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag in Heilbronn einen Rollerfahrer anfuhr und anschließend flüchtete. Gegen 15.45 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem Roller nach rechts von der Max-Planck-Straße in die Stuttgarter Straße abbiegen. Als er losfuhr, fuhr er etwas nach links, um in der Kurve bei regennasser Fahrbahn nicht zu stürzen. Dies nahm der dahinterfahrende Lenker eines grünen Mercedes Sprinters vermutlich nicht wahr und überholte den Roller rechts. Im Moment des Überholens fuhr der 19-Jährige wieder nach rechts, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Sprinter kam. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Sprinters setzte seine Fahrt in Richtung Untergruppenbach fort, ohne sich um den Verletzten oder die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Das Fahrzeug wird als grüner Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau beschrieben und könnte von einer Garten- oder Landschaftsbau Firma stammen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Einbruch in Handy-Laden - Wer hat etwas gesehen?

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Geschäft in Heilbronn. Gegen 3.20 Uhr warf der Täter die Glastür des Ladens in der Bahnhofstraße ein und gelangte so ins Innere. Hier füllte er eine mitgebrachte Plastiktüte mit diversen Gegenständen und flüchtete anschließend. Was genau entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 27-Jähriger hatte seinen BMW gegen 14.30 Uhr in der Theresienstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 17.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Schäden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Talheim: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Bereits am vergangenen Sonntag soll ein Unbekannter einem 21-Jährigen in Talheim ins Gesicht geschlagen haben. Gegen 23.30 Uhr hielt sich der junge Mann am Rathausplatz auf, als aus Richtung Bahnhofstraße drei weitere junge Männer auf ihn zu kamen und sich provozierend vor ihm aufgebaut haben sollen. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung soll dann einer der Unbekannten dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend rannten die drei Männer davon. Alle drei werden als circa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen auf dem Rathausplatz machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

