1. Ausstellungsschwerpunkte

1.1. Ausstellungsschwerpunkt - Einbruchschutz

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für viele Menschen, egal ob jung oder alt, einen großen Schock.

Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychologische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der materielle Schaden selbst.

Dass man sich vor solch einem Verbrechen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Über ein Drittel der Einbrüche bleibt, nicht zu-letzt wegen vorhandener sicherungstechnischer Einrichtungen, bereits im Versuch stecken.

Mittels anschaulicher Exponate und Informationsbroschüren wollen wir einen Überblick über gängige und sinnvolle Sicherungstechniken für den individuellen Gebrauch vermitteln. Auf Wunsch werden Bera-tungsgespräche durchgeführt. Gleichzeitig wollen wir dabei die Gele-genheit nutzen, auf die vorhandene Beratungsstelle in Mosbach hin-zuweisen.

1.2 Ausstellungsschwerpunkt - "Generation 60 plus"

Es gibt Situationen, in denen ältere Menschen vermehrt Risiken ausge-setzt sind - und zwar dort, wo sie es am Wenigsten erwarten, nämlich an der Haus- und Wohnungstür, in der eigenen Wohnung sowie am Telefon.

Durch Tricks und Täuschungen versuchen die Täter an das Vermögen äl-terer Menschen zu gelangen. Vor vielen Gefahren kann man sich schüt-zen. Dies ist tatsächlich möglich, da die Täter immer wieder ähnliche Tricks anwenden. Wer diese Tricks kennt, ist gut gewappnet und braucht nicht zum Opfer werden. In der Ausstellung wollen wir deshalb auf die ver-schiedensten Betrugsstraftaten hinweisen und in persönlichen Gesprä-chen darüber aufklären.

Der Anteil der älteren Menschen wird auch im Straßenverkehr immer wei-ter zunehmen. Der Erhalt ihrer sicheren Mobilität ist gerade im ländlichen Bereich besonders notwendig. Um sich sicher im Straßenverkehr zu be-wegen, ist es wichtig, dass Seniorinnen und Senioren ihre Kenntnisse von Verkehrsregeln auffrischen und über Änderungen im Straßenverkehr informiert werden.

1.3 Ausstellungsschwerpunkt "Pedelec"

Der Anteil der Pedelecs bei den Fahrrädern nimmt von Jahr zu Jahr zu. Besonders Seniorinnen und Senioren nehmen die Vorteile des Elektro-fahrrades sehr gerne in Anspruch. Jedoch liegt hier auch eine große Ge-fahr, denn die Geschwindigkeit, das Bremsen und das Gewicht des Pede-lecs unterscheidet sich doch erheblich von einem "normalen" Fahrrad.

Weiterhin ist die Akzeptanz des Tragens eines Fahrradhelmes immer noch ein großes Problem und erfordert zusätzliche Aufklärung (ein Fahrrad-helmständer wird ausgestellt).

2. Weitere Standinhalte

- Reaktionstestgerät:

Für Besucher besteht die Möglichkeit, ihre Reaktionen zu testen.

- VR-360 Grad-Blick-Brille:

Bei entsprechenden Kopfbewegungen können die VR-Brillen einen 360-Grad-Blick simulieren. Hauptaugenmerk wird auf das "Miteinander" von Rad- und Autofahrenden gelegt.

- Einstellungsberatung - Infostand des Polizeipräsidiums Heilbronn:

Ein Einstellungsberater des PP Heilbronn stellt den Polizeiberuf und insbe-sondere die aktuellen Einstellungsvoraussetzungen für den mittleren und den gehobenen Polizeidienst vor.

