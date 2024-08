Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bereits am 17. Juli beschädigten Unbekannte eine Mastleuchte im Bad Mergentheimer Schlosshof. Die Täter knickten die Leuchte um, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim: Gefährliches Überholmanöver - weitere Geschädigte gesucht

Trotz Gegenverkehr überholte ein 69-Jähriger in seinem KIA zwei Pkws bei Tauberbischofsheim. Der Mann befuhr am Donnerstag gegen 14.15 Uhr die Landesstraße 504 von Tauberbischofsheim in Richtung Külsheim. Vor einer Rechtskurve überholte er einen VW Touran und einen weiteren dahinterfahrenden Pkw. Der Touran musste eine Vollbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Der Fahrer dieses Pkws musste wohl ebenfalls stark abbremsen, damit der 69-Jährige noch rechtzeitig einscheren konnte. Zu einer Kollision kam es glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen und insbesondere die Fahrer des entgegenkommenden sowie des hinter dem Touran fahrenden Pkws. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Creglingen: Pkw überschlagen - Fahrer mit Kind im Auto unter Alkoholeinfluss

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls, bei dem ein 31-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol bei Creglingen mit seinem VW Golf von der Fahrbahn abkam. Der Mann befuhr gegen 19.45 Uhr gemeinsam mit einem 5 Jahre alten Kind die Landesstraße 1020 von Rothenburg kommend in Richtung Niederstetten. Dort geriet das Fahrzeug ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Liegen. Die beiden Insassen konnte den Golf selbständig verlassen. Anstatt die Polizei oder den Rettungsdienst zu verständigen, verständigte der Fahrer wohl nur einen Abschleppdienst. Einem Zeugen, der die Unfallstelle passierte, kam die Situation seltsam vor und er verständigte gegen 22 Uhr die Polizei, da die Beteiligten sich zu diesem Zeitpunkt immer noch an der Unfallstelle befanden. Beim Eintreffen der Beamten war kein Abschlepper vor Ort, sondern der 31-Jährige mit dem Kind, einem Bekannten sowie dem Anrufer. Bei einem Gespräch mit dem Fahrer konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 31-Jährige sowie das 5-Jährige Kind wurden aufgrund des Unfallbildes nachträglich untersucht und beide leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Mann erfolgte außerdem eine Blutentnahme. Der Golf, an dem Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell