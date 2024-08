Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2024

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zwei Frauen wegen Diebstahls im beschleunigten Verfahren verurteilt

Zu mehreren Monaten Haft wurden zwei 25-Jährige am Mittwoch vom Amtsgericht Heilbronn verurteilt. Die beiden Frauen begaben sich nach den Feststellungen am Dienstag gegen 12.30 Uhr zu einem Lebensmittelgroßhändler in der Neckarsulmer Rötelstraße und entwendeten dort Zigaretten und weitere Tabakwaren im Wert von über 1.000 Euro. Hierzu verwendeten sie eine Kühltasche und passierten die Selbstbedienungskasse, ohne die Ware zu bezahlen. Sie konnten von einem Ladendetektiv beobachtet und beim Verlassen des Geschäfts angesprochen werden. Da sie keine Identitätspapiere mit sich führten, wurde die Polizei verständigt. Nach weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich um zwei 25 Jahre alte Ukrainerinnen handelte, die bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten verurteilt worden waren. Nach ihrer vorläufigen Festnahme wurden beide am nächsten Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens dem Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Eine der beiden wurde zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt, der beantragte Haftbefehl erlassen und die Verurteilte im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die zweite Frau wurde zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt und kam im Anschluss an die Verhandlung wieder auf freien Fuß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

