Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall auf einem Firmenparkplatz in Kupferzell und flüchtete anschließend. Zwischen 5 Uhr und 13.40 Uhr touchierte die Person mit ihrem Fahrzeug den auf dem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße geparkten Audi A3. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Kupferzell: Rückwärts auf Fahrzeug aufgefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verwechselte vermutlich den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang und fuhr auf einen hinter dem Wagen stehendes Auto auf. Am Donnerstagabend stand der Unbekannte mit seinem weißen VW Golf GTI an der Ampel an der Abfahrt der Autobahn 6 bei Kupferzell. Als diese von Rot auf Grün schaltete, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin rückwärts auf den dahinterstehenden BMW M1 auf. Anschließend fuhr der VW nach rechts davon in Richtung Kupferzell, ohne den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

