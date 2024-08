Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Posing- und Tunerkontrollen - Vier Fahrzeuge sichergestellt

Am Freitagabend führten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg im Bereich der Innenstadt Heilbronn eine Sonderkontrolle zur Eindämmung der Poser-, Tuning- und Eventszene durch. Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr wurden 39 Fahrzeuge und deren Insassen intensiven Kontrollen unterzogen. Bei 13 der kontrollierten Autos war die Betriebserlaubnis erloschen. Drei Fahrzeuge waren aufgrund von technischen Veränderungen nicht mehr verkehrssicher. Ein Autofahrer führte seinen Pkw im Straßenverkehr ohne ein gültiges Kennzeichen am Fahrzeug angebracht zu haben. Außerdem stellten die Polizistinnen und Polizisten acht Mängelberichte aus und ahndeten diverse Ordnungswidrigkeiten wie Gurt- und Rotlichtverstöße. Zwei der kontrollierten Personen wurden ohne Führerschein am Steuer erwischt und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Vier der überprüften Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden in den nächsten Tagen einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt. Zeitgleich wurde auf der Neckartalstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 50 Fahrzeugen die zu schnell unterwegs war, war ein Motorradfahrer der Tagesschnellste. Er war mit seiner Maschine bei erlaubten 70 km/h mit 110 km/h unterwegs. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A81/Ilsfeld: Fahrverbote nach Geschwindigkeitsüberschreitung

Durch den Verkehrsdienst Weinsberg wurden am Sonntagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen an der A81 durchgeführt. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr positionierten sich die Beamten auf der Höhe der Anschlussstelle Ilsfeld und überwachten die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Aston Martin aus Stuttgart kommend in Richtung Würzburg. Hierbei raste er bei erlaubten 100 km/h mit 169 km/h über die Autobahn und muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen. Etwas langsamer waren ein 22-Jähriger und eine 44-Jährige unterwegs. Sie überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 44 und 43 km/h. Auch ein 39-Jähriger war in seinem Hyundai 44 km/h zu schnell. Der traurige Spitzenreiter war allerdings ein 18-Jähriger. Dieser wurde in seinem Mazda mit 78 km/h zu viel auf dem Tacho gemessen und muss nun ebenfalls mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Reifen von Pkws zerstochen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen von mindestens vier Autos in Heilbronn. Zwischen 21.30 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am nächsten Morgen zerstach der Täter die Reifen der am Straßenrand in der Werderstraße geparkten Fahrzeuge. An einem der Autos schlug er zudem eine Seitenscheibe ein. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruchsversuch in Restaurant gesucht

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Restaurant in Heilbronn einzubrechen. Der oder die Täter warfen zwischen 23 Uhr am Freitag und 5 Uhr am Samstagmorgen zwei Gullideckel gegen die Fensterscheibe des Gebäudes in der Fleiner Straße. Als diese dem Bewurf standhielten, wurde versucht die Eingangstüre mit Gewalt nach Innen zu drücken. Da auch dieser Versuch nicht fruchtete, flüchteten der oder die Unbekannten ohne das Gebäude zu betreten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Schwaigern: Mit über 1,5 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Freitagabend bei Schwaigern an. Der 29-Jährige war gegen 22 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße 2151 von Neipperg in Richtung Schwaigern unterwegs gewesen und nach der Einmündung zum Waldparkplatz "Heuchelberg" mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall verließ der Mann sein Auto und lief in das angrenzende Waldstück. Hier wurde er von Zeugen aufgefunden, welchen der verunfallte Pkw aufgefallen war. Zurück an seinem Audi stellten die in der Zwischenzeit eingetroffenen Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille zeigte, musste der 29-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Fremdschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Neckarsulm: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine ältere Dame mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Gegen 13 Uhr versuchte die Unbekannte mit ihrem Pkw in der Hohenloher Straße vor einem bereits parallel zu dem Gebäude eines Discounters abgestellten KIA einer 31-Jährigen einzuparken. Hierbei schlug die Frau vermutlich zu früh ein, weshalb sie mit ihrem Auto an der Front des KIA hängenblieb und diesen beschädigte. Ein Zeuge konnten den Unfall beobachten und ging davon aus, dass sich die Unbekannte um die Regelung des Schadens kümmern würde. Später stellte sich allerdings heraus, dass sich die Verursacherin von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Neckarsulm. Zwischen Sonntagabend um 22.30 Uhr und Montagmorgen um 4.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Rötelstraße und durchsuchten die Lagerhalle. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

