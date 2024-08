POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024 mit einem Bericht aus Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Osterburken: Einbruch in Fabrikgebäude - Zeugen gesucht Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende unbemerkt in ein Gebäude einer Firma in Osterburken ein. Zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Samstag gegen 04.30 Uhr begaben sich die Einbrecher zu der Fabrik in der Straße "Industriepark". Erst ...

