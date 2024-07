Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrer flüchtet vor der Polizei

Hemer (ots)

Gegen 01:00 Uhr sollte ein gelber Mercedes in der Bahnhofstraße kontrolliert werden. Anstatt den Anhaltesignalen zu folgen, beschleunigte der Fahrer und versuchte vor der Polizeistreife zu fliehen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, verloren aber in Höhe der Bundesstraße den Sichtkontakt. Weitere eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. (jahe)

