POL-MK: Suche nach Dieben

Iserlohn / Menden (ots) - In Iserlohn wurde in der Nacht auf Donnerstag die Seitenscheibe eines Pkw an der Gartenstraße eingeschlagen, eine Sonnenbrille wurde entwendet. Ebenso wenige Straßen weiter: An der Unnaer Straße geschah Selbiges, dort wurden Gegenstände im dreistelligen Gesamtwert entwendet. An der Holzener Straße in Menden wurde ebenfalls in der vergangenen Nacht eine Beifahrerscheibe eingeschlagen, Beute gab es hier keine. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

mehr