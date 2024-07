Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Altena (ots)

Am Gehegder Weg wurde eingebrochen. Ziel war die Wohnung einer 71-Jährigen Anwohnerin, Tatzeit war der Mittwoch von 6-20 Uhr. Unbekannte Täter haben ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam geöffnet, im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung. Noch kann nicht abschließend gesagt werden, was genau entwendet wurde, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Mittwoch oder im Vorfeld etwas Verdächtiges bemerkt haben. (lubo)

