Plettenberg (ots) - Am Schmiedeweg wollte man einbrechen. Unbekannte haben ihr Glück an einem Einfamilienhaus versucht, in der Nacht von Sonntag auf Montag hinterließen sie Hebelmarken. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

