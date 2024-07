POL-MK: Einbruchsversuch

Menden (ots) - Ein 28 Jahre alter Anwohner an der Schubertstraße musste am Dienstagabend feststellen, dass Unbekannte zwischen dem 26.6. und dem gestrigen Dienstag in seine Gartenhütte eingedrungen sind. Sie haben Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Kettensäge, aus der Hütte entwendet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

