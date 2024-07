POL-MK: Gartenhütte geleert

Lüdenscheid (ots) - Ein 78 Jahre alter Niederländer wurde am Dienstag um 12:40 Uhr angefahren. Er wollte an einem Autohaus an der Lennestraße in seinen am Fahrbahnrand geparkten Pkw einsteigen, da touchierte ihn ein weißer Pkw mit weißem Wohnanhänger dem Außenspiegel an der Schulter und er stürzte zu Boden. Der Wagen fuhr weiter in Richtung Altenaer Straße. Der Fahrer sei ein etwa 50 Jahre alter europäisch ...

mehr