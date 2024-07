Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Ein 78 Jahre alter Niederländer wurde am Dienstag um 12:40 Uhr angefahren. Er wollte an einem Autohaus an der Lennestraße in seinen am Fahrbahnrand geparkten Pkw einsteigen, da touchierte ihn ein weißer Pkw mit weißem Wohnanhänger dem Außenspiegel an der Schulter und er stürzte zu Boden. Der Wagen fuhr weiter in Richtung Altenaer Straße. Der Fahrer sei ein etwa 50 Jahre alter europäisch aussehender Mann gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall, der 78-Jährige wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell