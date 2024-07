Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von Hemer nach Iserlohn: Mann fährt nach Streit mit dem Auto gegen eine Person und flüchtet

Hemer (ots)

Um 10:47 Uhr wurde die Polizei gerufen, da es einen vermeintlichen Unfall an der Mendener Straße in Hemer gegeben habe. Wie sich herausstellte, hatte ein 39 Jahre alter Mann aus Iserlohn einen Mietwagen bei einem Autohaus abgeben sollen, da es zuvor Zahlungsprobleme gab. Das Mietfahrzeug wurde durch Mitarbeiter auf dem Gelände zugeparkt. Der Mann gab nach Zeugenangaben an, etwas aus dem Auto holen zu wollen, und sei dann durch eine schmale Lücke davon gefahren. In die Lücke hatte sich eine 39-Jährige aus Hemer gestellt, sie wurde bei der Flucht des Mietwagenfahrers vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer wurde in Iserlohn Sümmern von Polizeikräften angetroffen und gestoppt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Mann zur weiteren Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiwache Iserlohn gebracht. Es gab im Vorfeld Probleme, seine Identität festzustellen. Nun folgt ein Verfahren wegen Unfallflucht / Gefährdung des Straßenverkehrs und Unterschlagung des Autos. Der Fahrzeugführer wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. (lubo)

