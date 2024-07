Neuenrade (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag durch das Aufhebeln eines Fensters in ein an der Lessingstraße stehendes Wohnmobil eingedrungen. Sie durchwühlten das Fahrzeuginnere und entwendeten einen Fernseher, sowie diverse kleinere Gegenstände und die Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

