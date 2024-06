Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

Am 11.06.2024 gegen 12:45 Uhr, kommt es in der Peterstraße in Bad Zwischenahn, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der/die bislang unbekannten Fahrzeugführer/in des schwarzen PKW der Marke VW, kollidiert im Vorbeifahren mit dem ordnungsgemäß am Straßenrand parkenden PKW. Dabei entsteht erheblicher Sachschaden am parkenden PKW. Von einer Beschädigung am verursachenden PKW ist ebenfalls auszugehen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell