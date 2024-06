Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei gibt Verhaltenshinweise nach Wohnungseinbruchdiebstählen

Oldenburg (ots)

Nachdem es in den vergangenen Wochen zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern gekommen ist, möchte die Polizei die Bevölkerung sensibilisieren und Verhaltenstipps geben.

In den vergangenen Wochen wurden die Beamten zu mehreren Einbruchdiebstählen in Häusern gerufen. Die Polizei nimmt dies als Anlass, um die Bevölkerung erneut zu warnen und Verhaltenshinweise zu geben.

In der Regel kundschaften Einbrecher ihre Einbruchsziele aus, bevor sie zuschlagen. Diese Form des Auskundschaftens kann vielfältig sein. So beobachten die Diebe beispielsweise, ob ein Auto in der Einfahrt steht, der Briefkasten überfüllt ist oder die Beleuchtung abends eingeschaltet wird.

Eine weitere Vorgehensweise des möglichen Auskundschaftens ist den Ermittlern in den vergangenen Wochen aufgefallen.

Die Geschädigten mehrerer Einbrüche gaben im Rahmen der Ermittlungen gegenüber den Beamten an, dass sie einige Tage vorher Besuch an ihrer Haustür erhielten. In diesen Gesprächen, in denen es um das Anbieten einer Ware oder Dienstleistung ging, wurden beiläufig oft Fragen zum Haus oder den Gewohnheiten der Wohnungsinhaber gestellt. Die Polizei vermutet daher, dass es sich hierbei um möglicher Täter handeln könnte, die auf diesem Wege Einbruchsziele erkundeten.

Die Beamten raten daher:

Seien sie aufmerksam bei Gesprächen an der Haustür, achten Sie auf Fremde!

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei und geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Darüber hinaus sollten Türen und Fenster während der Abwesenheit immer abgeschlossen und zusätzlich mit einer guten Sicherungstechnik versehen sein. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik belegen, dass immerhin knapp die Hälfte aller Wohnungseinbruchdiebstähle im Versuchsstadium stecken bleibt, ein guter Schutz wirkt somit!

Um die individuellen Schwachstellen in der eigenen Wohnung oder am Haus zu entdecken, bietet die Oldenburger Polizei zudem individuelle Beratungen an:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_oldenburg_stadt_ammerland/pravention/praevention-vsb-115181.html

Folgende ergänzenden Verhaltenshinweise helfen zudem vor Einbrechern:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab und Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit (zum Beispiel in sozialen Netzwerken, auf ihrem Anrufbeantworter)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell