Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Geschwindigkeitskontrollen Am Freitagvormittag führte das Polizeirevier Bad Mergentheim Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Bundesstraße 19 durch. Hierbei wurden unter anderem eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die beiden Fahrzeuglenker waren gegen 10.30 Uhr und gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Rengershausen und Lillstadt unterwegs. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern waren sie mit 31 bzw. 46 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs. Beide Personen müssen nun mit einem Bußgeld, Punkten und einem Fahrverbot rechnen.

Tauberbischofsheim: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in Tauberbischofsheim unterwegs gewesen zu sein. Der Mann fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 27, wo er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, da er typische Symptome aufwies. Der Mann musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem jungen Fahrer erwartet nun eine Anzeige und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Wertheim: Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall Mit 2,6 Promille war ein 45-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem Roller in Wertheim unterwegs und gestürzt. Eine Autofahrerin bemerkte gegen 8 Uhr den in der Straße "Berliner Ring"zuvor vermutlich gestürzten Mann am Boden liegen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Mann eine deutliche Alkoholfahne fest, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab 2,6 Promille. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 45-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Igersheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Zwischen der Nacht von Montag auf Dienstag und Mittwochvormittag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Igersheim und flüchtete daraufhin. Zwischen 0 Uhr und 10.40 Uhr befuhr vermutlich ein Lkw die neu gepflasterte Harthäuser Straße und beschädigte diese beim Abbiegen. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, flüchtete die Person. Der entstandene Sachschaden an den Pflastersteinen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell