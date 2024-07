Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht im Kreisverkehr

Gotha (ots)

Heute Morgen kam es gegen um 06:05 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs am Platz der Deutschen Einheit zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die 49 Jahre alte Geschädigte fuhr mit ihrem BYD im Kreisverkehr, als der bislang Unbekannte mit seinem Fahrzeug aus Richtung Mohrenstraße in den Kreisverkehr einfuhr, ohne die Vorfahrt der Dame zu beachten. Die Fahrerin des BYD wich dem anderen Fahrzeug aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie mit einem Verkehrszeichen zusammen. Am Fahrzeug und am Verkehrszeichen entstand geringer Sachschaden, die Fahrerin blieb unverletzt. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt in Richtung Mühlgrabenweg fort, es könnte sich möglicherweise um einen blauen Pick-Up der Marke Ford gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt jegliche Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Aktenzeichen 0196257/2024) entgegen. (db)

