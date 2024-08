Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Update:

Buchen: 40-jähriger Vermisster angetroffen

Der seit Freitag vermisste 40-Jährige wurde am Bahnhof in Frankfurt am Main wohlbehalten von Polizeibeamten der Bundespolizei angetroffen. Die Vermisstenfahndung ist somit beendet. _______________________________________________________________

Buchen: 40-Jähriger vermisst

Seit Freitagabend den 2. August 2024 gegen 17 Uhr wird ein 40-Jähriger vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt am 3. August 2024 zwischen 18.5 Uhr und 19 Uhr im Bereich des Schulzentrums im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring in 74722 Buchen gesehen und wie folg beschrieben: - circa 1,65-1,70 Meter groß - mittleres bis schlankes Aussehen - braun/grauer 7-Tage Bart - dunkelblaue Brille - bekleidet mit einer kurzen blauen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt Oliver G. ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, wodurch eine hilflose Lage aktuell nicht ausgeschlossen werden kann. Wer Angaben zu dem Aufenthaltsort von Oliver G. machen kann oder ihn gesehen hat, soll sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

