POL-EL: Haren - Diesel aus Tank entwendet

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Freitag, 14 Uhr bis Montag, 16:15 Uhr kam es in der Straße "Am Roggenkamp" zu einem Diebstahl von etwa 100m Stromkabel. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: +49 591 87 104 E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de ...

