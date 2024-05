Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Indoor-Spielplatz

Papenburg (ots)

In der Zeit von Montag, 15:30 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr, kam es in der Boschstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Indoor-Spielplatz. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

