POL-GI: + Einbrecher scheitern an Bäckereitür + Audi Q5 in Lollar gestohlen + Aus Rohbau in Garbenteich bedient +

Gießen (ots)

Gießen: Bäckereitür hält Einbrechern stand -

Auf Beute aus einer Bäckereifiliale hatte es Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag am Marktplatz abgesehen. In der Zeit von 19.30 Uhr bis 05.25 Uhr versuchten die Diebe die Eingangstür aufzubrechen - Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 400 Euro zurück. Hinweise zu den Einbrechern erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Lollar: Q5 gestohlen -

Am Wochenende schlugen Autodiebe in der Ostpreußenstraße zu. In der Zeit von Sonntag, gegen 23.00 Uhr bis Montag, gegen 08.30 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 8 ein schwarzer Audi Q5 mit der Zulassung GI-SC 812. Die Diebe überwanden die Diebstahlsicherungen des SUV und flohen mit dem rund 35.000 Euro teuren Gefährt. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Audis nehmen die Ermittler der Kripo Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Pohlheim-Garbenteich: Aus Rohbau bedient -

Die Baustelle einer Lagerhalle im Grüninger Weg rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Rohbau und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Stromkabeln von verschiedenen Trommeln mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagmorgen, gegen 11.30 Uhr und Montagfrüh, gegen 08.00 Uhr im Grüninger Weg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

