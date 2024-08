Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 Lauda-Königshofen: 50 km/h zu viel auf dem Tacho

Bei Geschwindigkeitskotrollen auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen überschritten mehrere Fahrzeuge am gestrigen Tag deutlich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Am Montag waren Polizeibeamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen im Einsatz und überprüften die gefahrene Geschwindigkeit. Mehrere Fahrerinnen und Fahrer waren deutlich und bis zu 50 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Den traurigen Tagesrekord stellte ein 55-Jähriger mit seinem Fiat-Transporter auf indem er nach dem Abzug aller Toleranzen mit 50 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs war. Der Mann sowie weitere Betroffene, die zu schnell unterwegs waren, müssen nun mit einem Bußgeld, teilweise Punkten im Fahreignungsregister und Fahrverboten rechnen.

Großrinderfeld: Berauscht Auto gefahren

Ein 34-Jähriger steht im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in Großrinderfeld gefahren zu sein. Der Mann wurde am Montagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem VW in der Neubaustraße von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der Mann musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Igersheim: Zu schnell auf der Bundesstraße unterwegs

Mit 36 Stundenkilometern zu schnell war am Montagvormittag ein 34-Jähriger auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim unterwegs. Der Mann wurde mit seinem VW zwischen Igersheim und Hardthausen von Polizeibeamten gemessen, die im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwoche Überprüfungen durchführten. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister und möglicherweise ein Fahrverbot. Zudem wurden bei der Kontrolle weitere drei Personen, die deutlich zu schnell unterwegs waren, kontrolliert.

Wertheim-Bestenheid: Fahrzeug mutwillig zerkratzt

Unbekannte verursachten am Freitag mutwillig rund 1.500 Euro Sachschaden an einem in Wertheim-Bestenheid geparkten Pkw. Das Auto stand zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters und Drogeriemarkts in der Breslauer Straße. Der oder die Täter zerkratzte innerhalb dieses Zeitraums das Heck des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Berauscht und alkoholisiert Auto gefahren

Vermutlich berauscht von Drogen und unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 50-jähriger Autofahrer am Montag in Wertheim. Der Mann war gegen 21.40 Uhr mit seinem Dacia auf der Würzburger Straße unterwegs, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Zudem stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der Mann musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Boxberg: Fast doppelt so schnell unterwegs als erlaubt

Mit 43 Stundenkilometern zu schnell bei erlaubten 50 war am Montagvormittag ein 32-Jähriger auf der Bundesstraße 292 bei Boxberg unterwegs. Der Mann wurde mit seinem BMW Motorrad auf der Landesstraße 2877 von Polizeibeamten gemessen, die im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwoche Überprüfungen durchführten. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld, zwei Punkt im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

