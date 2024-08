Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Haiger scheitert + Mülleimer brennt + Kanzel beschädigt + In Graben geschleudert + Haustür hält + Einbruch zielt auf Räder + Quad-Diebstahl nicht geglückt +

Dillenburg (ots)

Haiger: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus Büros hatten es Diebe in der Bahnhofstraße abgesehen. Die Täter hebelten an einem Fenster der in der Hausnummer 12 untergebrachten Firma, schafften es aber nicht einzudringen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend, gegen 17.00 Uhr, und Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Mülleimer auf Schulhof angesteckt -

Nachdem Unbekannte auf dem Gelände der Friedensschule einen Mülleimer in Brand setzten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gestern Abend, gegen 21.50 Uhr alarmierten Anwohner wegen Brandgeruchs die Polizei. Im Bereich der Mehrzweckhalle, in der Nähe des Eingangs, hatten Unbekannte den Plastikeinsatz aus einem Mülleimer geholt und ihn angesteckt. Bis zum Eintreffen der Streife war das Feuer bereits selbständig erloschen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Eimer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder denen am Sonntagabend Personen auf dem Schulgelände auffielen, werden gebeten unter Tel.: (02772) 47050 die Herborner Polizei zu informieren.

Mittenaar-Ballersbach: Hochsitz beschädigt -

Unbekannte Vandalen ließen ihre sinnlose Zerstörungswut an einem Hochsitz aus. Die "Kanzel" der Jagdgemeinschaft steht im Feld oberhalb des Radweges zwischen Herborn-Seelbach (Speditionsgelände) und dem Gewerbegebiet Ballersbach. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und schlugen von Innen die Scheiben des Hochsitzes ein. Die Jagdpächterin beziffert den Schaden auf mindestens 200 Euro. Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar - B 277: Kontrolle über Suzuki verloren -

Mit lediglich leichten Verletzungen überstand eine Suzukifahrerin einen Unfall auf der Bundesstraße 277. Die 61-Jährige war am Sonntagmorgen, gegen 08.00 Uhr von Ehringshausen in Richtung Werdorf unterwegs. Hier verlor sie die Kontrolle über ihren Jimny, kam von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Sie konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien - die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung der Ehringshäuserin sowie ihren Transport zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Ihr Hund überstand den Unfall unverletzt und wurde an der Unfallstelle einer Angehörigen übergeben. Der Suzuki hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe des Schadens können noch nicht gemacht werden.

Wetzlar-Blasbach: Haustür hält Einbruch stand -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzusteigen. In der Zeit von 17.30 Uhr bis 04.00 Uhr hebelten die Täter an der Haustür. Die Einbrecher scheiterten und drangen nicht in das Haus ein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Hauptstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Einbrecher haben es auf Fahrräder abgesehen -

Ein Fahrradgeschäft im Karl-Kellner-Ring rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am frühen Sonntagmorgen, um 03.25 Uhr, schleuderten die Täter einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe des Geschäftes und lösten dabei den Alarm aus. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber machten die Täter keine Beute. Die Reparatur des Schaufensters wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Weiperfelden: Quad-Diebstahl scheitert -

Im Hinterhof eines Anwesens in der Straße "Auf der Hardt" machten sich Diebe an einem dort abgestellten Quad zu schaffen. Zwischen Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr entfernten die Unbekannten die Plastikabdeckung im Lenkerbereich des vierrädrigen Gefährts und versuchten das Zündschloss zu knacken. Letztlich scheiterten die Diebe mit dem Versuch den Motor zu starten. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

