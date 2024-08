Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Tödlicher Verkehrsunfall auf Radweg bei Leun + Schlägerei in der Bahnhofstraße löst Polizeieinsatz aus +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Streit eskaliert / Großeinsatz in der Bahnhofstraße -

Eine Schlägerei heute in den frühen Morgenstunden lösten einen Polizeieinsatz aus. Gegen 02.00 Uhr erreichten erste Notrufe die Rettungsleitstelle und die Polizei. Hier schilderten die Mitteiler, dass sich in der Bahnhofstraße, in der Nähe der Inselstraße, Personen vor einer Gaststätte schlagen würden. Mehrere Streifen der Wetzlarer Polizei machten sich auf den Weg. Nachdem die Kolleginnen und Kollegen dort eintrafen und die Situation beruhigen wollten, wuchsen die Personengruppen an, so dass sich zeitweise bis zu 30 Menschen an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten. Streifen von den Polizeistationen des Lahn-Dill-Kreises, aus Gießen, Marburg, der Autobahnpolizei Butzbach sowie aus Weilburg unterstützen die Wetzlarer Polizisten. Während der Auseinandersetzung setzten die Polizistinnen und Polizisten einen Diensthund sowie Pfefferspray und Schlägstöcke gegen die Aggressoren ein. Ein 26-jähriger Aßlarer trug hierbei mehrere Bisse des Polizeihundes davon. Ein weiterer Beteiligter trug ein Beinbruch davon und wird im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Eine Polizistin und ein Polizist erlitten leichte Verletzungen - sie konnten ihren Dienst weiter fortsetzen.

Im Anschluss an die insgesamt sehr dynamischen und unübersichtlichen Situation stellten die Polizistinnen und Polizisten mehrere Identitäten fest und sprachen Platzverweise für die Nacht aus. Die Beteiligten stammen aus Wetzlar und Aßlar sowie aus weiteren umliegenden Kommunen. Zum Auslöser der Auseinandersetzung sowie zu den weiteren Hintergründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Anzahl der durch die Schlägerei verletzten Menschen kann derzeit ebenfalls nicht beziffert werden.

Die Wetzlarer Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie wegen Widerstands gegen und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Sie bitten Zeugen der Schlägerei sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Leun: Tödlicher Unfall auf dem Radweg / Polizei bittet um Mithilfe -

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Motorradfahrer gestern spät Abend auf dem Radweg zwischen Leun und Solms-Niederbiel verstarb einer der Beteiligten im Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 15-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades (125 ccm Hubraum), gegen 22.00 Uhr in Richtung Solms-Niederbiel unterwegs war. Dort kam ihm ein 51-jähriger Rollerfahrer entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen prallten die Kräder frontal zusammen. Der in Solms lebende Jugendliche trug schwerste Verletzungen davon und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der ebenfalls in Solms lebende 51-jährige Rollerfahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen Prellungen und Quetschungen und wird im Krankenhaus behandelt. Der verstorbene Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad. An dem Roller war ein Kennzeichen angebracht, dass nicht für diesen ausgegeben worden war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Zusammenstoß gestern Abend gegen 22.00 Uhr auf dem parallel zur B49 verlaufenen Radweg beobachtet? - Wem ist der Jugendliche, der auf seinem Leichtkraftrad auf dem Radweg von Leun in Richtung Neiderbiel fuhr, oder der Rollerfahrer, der in Richtung Leun fuhr, vor dem Zusammenprall aufgefallen und kann über die jeweiligen Fahrweisen Auskünfte geben?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell