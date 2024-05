Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bönen (ots)

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Bönen wurde am Samstag (18.05.2024) bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt.

Gegen 18.20 Uhr befuhr der 15-jährige zunächst den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 125 fuhr der 15-jährige vom Gehweg auf die Straße. In diesem Moment öffnete eine 43-jährige aus Bönen die Beifahrertür des Autos eines 42-jährigen Bönener Fahrzeugführers, welches auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof hielt, um sie aussteigen zu lassen.

Der E-Scooter-Fahrer fuhr in die geöffnete Beifahrertür und wurde dabei leichtverletzt. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

An den Fahrzeugen konnten keine Schäden wahrgenommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell