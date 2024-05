Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw brennt komplett aus

Unna (ots)

Am Donnerstag (16.05.2024) kam es zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr zu einem Pkw-Brand an der Wasserstraße in Unna.

Das Fahrzeug - ein Golf GTI - des 23-jährigen Besitzers aus Unna parkte während dessen Arbeitszeit auf einem dortigen Parkplatz. Als er nach Dienstende zu seinem Pkw kam, standen der Motorraum sowie die Vorderreifen in Flammen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der Pkw wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang an der Wasserstraße in Unna machen können oder die unbekannten Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell