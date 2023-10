Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck

Brüggen-Brach (ots)

Gleich zwei Mal schlugen am vergangenen Freitag falsche Wasserwerker zu, und zwar im gleichen Haus auf der Schillerstraße in Bracht. In beiden Fällen waren die Opfer zwei Damen im Alter von 84-Jahren. Gegen 12.30 Uhr klingelte ein Unbekannter bei einem der Opfer und gab vor, dass es im Nachbarhaus zu einem Wasserschaden gekommen sei und er nun auch dort die Leitungen prüfen müsse. Die Frau ließ den Mann in die Wohnung. Während dieser die Frau ablenkte, betraten zwei weitere Männer die Wohnung und entwendeten Schmuck. Ob das Trio auch im zweiten Fall etwas stehlen konnte, steht noch nicht fest. Der erste Täter ist ca. 20 Jahre alt und groß. Er hat einen niederländischen Akzent, trug eine Jeanshose und hatte ein Namensschild umgehängt. Der zweite ist etwa 40 Jahre alt, hat einen dunklen Teint und einen Oberlippenbart. Er trug ebenfalls Jeanshose und hatte eine Tasche umgehängt. Der dritte ist 20-30 Jahre alt, schlank und hatte dunkle Haut. Er trug eine Jacke und eine Wollmütze. Hinweise auf die Tatverdächtigen bitte an die Kripo in Kempen unter der 02162 377-0. /wg (1018)

