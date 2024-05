POL-UN: Holzwickede - Zigarettenautomat aufgesprengt

Kamen (ots) - Ein 27-jähriger Bönener befuhr am Freitag (17.05.2024) gegen 00.50 Uhr mit seinem Pkw die Schillerstraße in Kamen-Heeren-Werve in Richtung Werver Mark, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Dabei fuhr er gegen einen Baum, der durch den Aufprall umkippte. Der Pkw samt seinem Fahrer kam mehrere Meter weiter in einem Graben eines Feldes zum Stehen. ...

