Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: im Vorbeifahren touchiert + Unfallflucht auf dem Globus-Parkplatz + Unfallfahrer flüchtet

Dillenburg (ots)

Braunfels: im Vorbeifahren touchiert

Ein 31-Jähriger war am 24.07.2024 gegen 18:40 Uhr auf dem geschotterten Feldweg aus dem Bereich Zeisigweg kommend in Richtung des Feldwegs Pfaffenrain zu Fuß unterwegs. Vor dem Bauch hatte er in einer Tragetasche seine 7-monatige Tochter und führte seinen Hund an einer Leine mit. Ein 59-jähriger Benz-Fahrer passierte den Fußgänger. Beim Vorbeifahren touchierte er offenbar mit dem Außenspiegel seines schwarzen GLC das Baby am Kopf. Er setzte seine Fahrt fort. Das Mädchen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06441/918-0 zu melden.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallflucht auf dem Globus-Parkplatz

Während ihres Einkaufs im Einkaufsmarkt hatte eine 30-Jährige ihren schwarzen Audi auf dem dortigen Parkplatz in der Industriestraße abgestellt. Ein Unbekannter streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den A1 am rechten hinteren Radlauf und flüchtet im Anschluss. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall am Freitag (26.07.2024), zwischen 08:30 Uhr und 09:20 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr / L3053: Unfallfahrer flüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es heute Morgen (01.08.2024) auf der L 3053. Ein 22-Jähriger war mit seinem grauen Ibiza gegen 06:05 aus Blasbach kommend in Richtung Hohensolms unterwegs. Auf dieser Strecke überholte ein Unbekannter den Seat-Fahrer und scherte kurz vor dem dortigen Kurvenbereich vor dem Ibiza ein. Der 22-Jährige musste daraufhin stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Seat wurde erheblich beschädigt, er hat nur noch Schrottwert. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Rettungskräfte brachten den aus Aßlar stammenden Ibiza-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell