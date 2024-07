Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: mit Promille gefahren - Unfall + Auf Zigaretten abgesehen

Dillenburg (ots)

Siegbach- mit Promille gefahren - Unfall

Ein 23-Jähriger fuhr am Freitagabend (26.07.2024) gegen 23:45 Uhr mit seinem VW auf der K 53 von Hirzenhain-Bahnhof in Richtung Tringenstein. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW Bus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der graue VW und kam nach rund 20 Metern an einem Baum auf dem Dach zum Liegen. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 0,9 Promille. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Wetzlar- Auf Zigaretten abgesehen

Mit brachialer Gewalt verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Samstag Zutritt zum Kiosk "Obertor" in der Obertorstraße. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen, öffneten die Kasse und stahlen sämtliche Zigaretten aus dem Verkaufsraum. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wem sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (27.07.2024) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Obertorstraße aufgefallen? Wer hat den Einbruch zwischen 04:20 Uhr und 04:30 Uhr mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

