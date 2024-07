Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + E-Scooter verschwunden + Leitplanke in Ehringshausen beschädigt und geflohen +

Dillenburg (ots)

--

Herborn: E-Scooter geklaut -

Am Dienstagabend schlug ein Dieb auf dem Bahnhofsvorplatz zu. Gegen 17.00 Uhr schloss der Besitzer seinen E-Scooter der Marke "Segway" im Fahrradunterstand auf Gleis eins fest. Als er gegen 21.45 Uhr zurückkehrte, war der Scooter verschwunden. Diebe hatten das Schloss geknackt und waren mit dem rund 1.000 Euro teuren Gefährt getürmt. An dem Scooter ist das blaue Versicherungskennzeichen "178-EMW" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Leitplanke beschädigt -

Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, suchte ein Unfallfahrer in der Straße "Stegwiese" das Weite. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte seinen Wagen in Höhe der Hausnummer 40 rangierte und gegen eine Leitplanke prallte. Zeugen, die den Aufprall zwischen dem 30.06.2024 (Sonntag) und dem 11.07.2024 (Donnerstag) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen.

