POL-LDK: + In Haus in Oberroßbach eingestiegen + E-Bikes erbeutet + BMW gestohlen + Nach Flucht in Burgsolms und bei Braunfels Zeugen gesucht +

Haiger-Oberroßbach: Fenster eingeschlagen -

Unbekannte Diebe suchten in den vergangenen Wochen ein Einfamilienhaus in der Grundstraße auf. Im Zeitraum vom 28.06.2024 (Freitag) bis zum zurückliegenden Freitag (19.07.2024) schoben die Täter zunächst die Jalousie eines Fensters hoch und schlugen anschließend die Scheibe ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ins Haus kletterten, aber dort keine Beute machten. Die Reparatur der Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Einbruch zielt auf E-Bikes -

Am Wochenende hatten es Diebe auf E-Bikes aus den Verkaufsräumen eines Autohändlers in der Berliner Straße abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und griffen sich nach einer ersten Einschätzung der Betreiber 18 E-Bikes. Eine Liste der gestohlenen Räder liegt der Polizei noch nicht vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Fahrraddiebe zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, und Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, an dem Autohaus beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei den Dillenburger Ordnungshütern zu melden.

Lahnau-Dorlar: BMW gestohlen -

Am frühen Freitagmorgen schlugen Autodiebe in der Straße "Am Zollstock" zu. Zwischen 00.00 Uhr und 07.35 Uhr überwanden sie die Diebstahlsicherungen eines weißen 2-er BMW und fuhren mit dem knapp 60.000 Euro teuren Wagen davon. An dem BMW waren die Kennzeichen LDK-NF 10 angebracht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Autodiebe in der Straße "Am Zollstock" beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Unfallflucht im Kreisverkehr -

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr der Braunfelser Straße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr war die Fahrerin eines weißen Nissan Note in den Kreisverkehr eingefahren. Von der Oberndorfer Straße aus fuhr ein Kleintransporter mit Ladefläche in den Kreisel ein, ohne auf die Vorfahrt der Nissanfahrerin im Kreisverkehr zu achten. Die Fahrzeuge prallten zusammen - der Fahrer im Kleintransporter fuhr weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die in Braunfels lebende Nissanfahrerin trug leichte Verletzungen davon, die von Rettungssanitätern vor Ort behandelt wurden. Die Schäden an der Front des Nissan belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Kleintransporter mit Ladefläche nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9018 entgegen.

Braunfels: Trecker beschädigt Außenspiegel -

Auf der Landstraße zwischen Tiefenbach und Braunfels prallte am Freitagspätabend ein Treckerfahrer mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes zusammen. Die Fahrerin in der schwarzen A-Klasse fuhr gegen 23.35 Uhr in Richtung Braunfels. Ungefähr in der Mitte des Waldstückes kam ihr der Traktor entgegen. Die Benzfahrerin versuchte noch auszuweichen, dennoch flog ihr Außenspiegel davon. Der Landwirt setzte seine Fahrt in Richtung Tiefenbach fort. Die Wetzlarer Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Trecker. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

