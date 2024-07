Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Zeugen nach Unfall in Sinn gesucht + Flucht in Haiger + Automaten, Garagen und Gartenhütte aufgebrochen +

Dillenburg (ots)

Haiger: Dacia gedotzt und geflohen -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Straße "Hohler Weg" geparkten Dacia zurückließ. Der blaue "Duster" parkte am Mittwoch, zwischen 09.20 Uhr und 09.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 5. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug den Duster. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9180 entgegen.

Sinn: Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall mit Pkw / Polizei sucht nach Unfallzeugen -

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 04.07.2024, 15.27 Uhr

Wie bereits berichtet, prallte am 03.07.2024 (Mittwoch) eine Fußgängerin mit einem Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 86-Jährige nachmittags, gegen 14.45 Uhr die Herborner Straße zu Fuß in Richtung der Straße "Am Triesch" in Höhe einer Fußgängerampel überquert. Die BMW-Fahrerin bog von der Straße "Am Triesch" nach links auf die Herborner Straße ab und prallte gegen die Seniorin. Die Sinnerin erlag am Abend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Ermittler der Herborner Polizei suchen nun nach weiteren Zeugen und fragen: Wer hat den Zusammenstoß am Mittwoch, 03.07.2024, gegen 14.45 Uhr auf der Herborner Straße, in Höhe zur Einfahrt zum Aldi-Markt, beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Diebe im Billard-Pub -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Billard-Pub in der Straße "Walbergraben" auf. Um 03.23 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte und durchwühlten im Inneren Schränke und Kommoden. Zudem hebelten sie zwei Spielautomaten auf. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die das Duo am frühen Donnerstagmorgen beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Waldsolms-Brandoberndorf: Garagen aufgebrochen -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trieben Diebe ihr Unwesen in der Straße "Am Rothenstein". Die Täter brachen in vier Garagen ein und hebelten die Tür einer Gartenhütte auf. Ihnen fielen zwei E-Bikes der Marke Cube sowie ein grünes vom Hersteller "KTM" in die Hände. Der Wert der drei Bikes summiert sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Neubaugebiet beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen mit Fahrrändern aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zum Verbleib der Räder machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

