Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ortsschilder von Bölingen (Grafschaft) gestohlen - Zeugenaufruf

Grafschaft - OT Bölingen (ots)

In der Nacht vom 03.05.24 auf den 04.05.24 wurden durch Unbekannte die beiden Ortsschilder von Bölingen (Grafschaft) an der L 83 von Vettelhoven und Ringen kommend aus der Halterung herausgeschraubt und entwendet. Zudem wurden mehrere Leitpfosten herausgezogen und im Straßengraben liegengelassen. Hinweise zur Sache oder verdächtige Wahrnehmungen können der zuständigen Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641 - 974-0 gemeldet werden.

