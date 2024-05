Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Sinzig (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich im Zeitraum von etwa 13:30 Uhr bis 14:50 Uhr auf dem Parkplatzgelände des Discounters "Thomas Philipps" in Sinzig ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der beschädigte PKW war im Nahbereich des Eingangs geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte diesen vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Polizei Remagen sucht Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Remagen unter 02642-93820 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell