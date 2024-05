Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hinweise gesucht: E-Bike gestohlen

Kempenich (ots)

Aus einer Garage in der Straße "Burgstraße" in Kempenich haben bisher unbekannte Täter ein E-Bike gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Besitzer dieses zuletzt am 21. April gesehen. Am Morgen des 01. Mai stellte er gegen 10:30 Uhr den Diebstahl fest. Bei dem Rad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Haibike im Zeitwert von etwa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adenau unter der Telefonnummer 02691 925-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell