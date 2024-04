Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Büchel (ots)

Am 30.04.2024 ereignete sich gegen 15:15 Uhr im Bereich der B 259 in der Ortslage Büchel ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Durch den Verkehrsunfall wurden eine 52-jährige Frau aus dem Kreis Cochem-Zell sowie ein 33-jähriger Mann aus dem Kreis Mayen-Koblenz leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Ferner waren Kräfte der Bundeswehr, der First Responder sowie zwei Abschlepper eines hiesigen Abschleppunternehmens an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Die Fahrbahn war während der Verkehrsunfallaufnahme teils gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

