Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Matratzengeschäft

Mayen (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 29.04.2024, 19:00 Uhr, bis Dienstag, dem 30.04.2024, 09:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Matratzengeschäft in der Koblenzer Straße in Mayen eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein auf der Rückseite des Geschäfts befindliches Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Durch die unbekannten Täter konnte Stehlgut geringen Wertes entwendet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter der Telefonnummer 02651-801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell