Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Honda in Dorlar gestohlen + Einbrecher in Aßlarer Lebensmittelgeschäft +

Dillenburg (ots)

--

Lahnau-Dorlar: Honda gestohlen -

Mit einer rund 3.000 Euro teuren Honda suchten Diebe in der Atzbacher Straße das Weite. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21.00 Uhr und 05.55 Uhr, stand die gelb-blaue "900 RR Fireblade" in Höhe der Hausnummer 23. Die Diebe knackten die Diebstahlsicherungen und machten sich mit dem Bike aus dem Staub. An der Maschine war das Kennzeichen "LDK-P 671" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Honda nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Aßlar: Einbruch in Lebensmittelmarkt -

Auf Beute aus einem auf internationale Lebensmittel spezialisierten Geschäft hatten es Einbrecher am frühen Dienstagmorgen in der Hermannsteiner Straße abgesehen. Die Diebe verschafften sich zwischen 03.40 Uhr und 06.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Markt und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Zudem versuchten sie vergeblich einen Tresor aufzubrechen. Die Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die die Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Dienstag am Markt beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell