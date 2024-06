LPI-J: Betrunkener Fahrradfahrer

Weimar (ots) - Am Samstagmittag stellte ein Anwohner aus Weimar-Nord ein Graffiti am Garagenkomplex in der Marcel-Paul-Straße fest. An der Frontseite der Garagen brachte der unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 18m langen und 5m hohen Graffiti-Tag an. Am Garagenkomplex entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,00 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr