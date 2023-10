Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Feldkirchen

Neuwied (ots)

Am Vormittag des 22.10.2023 wurde die PI Neuwied über einen PKW informiert, welcher durch einen unbekannten Täter mit blauer Farbe besprüht wurde. Der PKW war in der Albert-Schweitzer-Straße in Neuwied-Feldkirchen abgestellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten die Beamten diverse weitere Graffitis in blauer Farbe feststellen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Neuwied zu melden.

