POL-LDK: + Mazda weicht Rehen aus und prallt gegen Baum + BMW gestreift +

Haiger: Mazda weicht Rehen aus und prallt gegen Baum

Am Donnerstagabend (25.07.2024) befuhr gegen 20:15 Uhr eine 26-jährige Frau aus Siegen mit ihrem Mazda CX die L3044 aus Richtung Ewersbach kommend in Fahrtrichtung Weidelbach. Nach ersten Erkenntnissen kam die Siegenerin beim Versuch zwei Rehen auf der Fahrbahn auszuweichen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte die 26-jährige Fahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Beifahrer kam per Rettungswagen zur Abklärung ebenfalls in eine Klinik. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR.

Dietzhölztal: BMW gestreift

Im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 15:45 Uhr beschädigte am Mittwoch (24.07.2024) ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt einen weißen BMW 118 I. Der BMW parkte am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Vogelsang" in Dietzhölztal/Ewersbach. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizeistation Dillenburg bittet um Hinweise unter Tel.: 02771 9070.

