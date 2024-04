Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall in Milstenau

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag (07.04.2024) um 20:40 Uhr auf der Straße "Milstenau". Ein 19-jähriger Autofahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Gegenverkehr und touchierte dort den PKW einer entgegenkommenden 56-Jährigen. Anschließend kam er weiter nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und durchbrach einen Holzzaun. Durch den Unfall wurden sowohl der 19-Jährige als auch sein 50-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich.

