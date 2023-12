Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen etwa 17:00 Uhr, machten sich bisher unbekannte Täter an den Terrassentürrollläden eines Einfamilienhauses an der Waldstraße zu schaffen. Die Täter wurden bei dem Einbruchsversuch gestört und flüchteten in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die in dem dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, tel. 05231 6090, melden.

