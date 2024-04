Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jähriger nach Sturz mit Krankenfahrstuhl schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (07.04.2024) ereignete sich um 12:50 Uhr ein Unfall auf der Attendorner Straße in der Ortslage Altfinnentrop. Ein 32-Jähriger war mit seinem Krankenfahrstuhl aus bislang unbekannter Ursache umgestürzt. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. An dem Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

